無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨發布新書《城市・程式》，稱防疫計程車、車來速都是自創的防疫創新作為，前衛福部長、民進黨候選人陳時中16日質疑，這是剽竊作為。對此，黃珊珊上午回應「查一查資料都知道」，而黃珊珊競選辦公室則嗆，陳時中為救選情帶頭抹黑，大搞「先罵後挺再收割。」

「敬告陳時中，說謊抹黑大可不必！」黃珊珊辦公室直言，謊話說1000遍也不會變成真話，請陳時中不要大搞認知作戰，忘了當年民進黨對於防疫旅館政策上的各種抹黑攻擊。用用「剽竊」二字，來抹黑黃珊珊及台北市政府當年對於防疫旅館的心血，事實勝於雄辯，時間軸攤開來就知道到底誰在說謊。

黃珊珊辦公室提到，因應中央居家檢疫政策毫無配套，造成許多外籍旅客、返國民眾變成人球，北市府2020年2月21日部署首家防疫旅館，2月27日再新增第2家。同一時間，2月25日民眾黨立委張其祿也在立院倡議，希望中央政府可以徵用旅館，協助疫情控制，降低疫情對旅宿業者造成的衝擊。

黃珊珊辦公室表示，當時民進黨民代、側翼及綠色媒體，為個人及政黨政治利益，不惜攻擊北市府及張其祿，將防疫旅館視為「防疫破口」，製造民眾恐慌。為安定民心，北市府率先中央在3月6日公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，成為全台灣第1本防疫旅館標準作業程序指引，而中央的指引直到30日才公布。

黃珊珊辦公室指出，面對北市府率先部署防疫旅館安置返國旅客，其他縣市也配合執行，陳時中在3月2日的記者會也表示肯定，如今陳時中為了挽救每況愈下的市長選情，竟然帶頭抹黑，稱黃珊珊是剽竊作為，構想跟規劃是石崇良來做。

黃珊珊辦公室認為，這就是民進黨過去在防疫政策上一貫的手法，遇到地方「超前部署」先罵再說，發現風向不對再跟進，最後輕鬆拿起鐮刀收割，但從時間序以及各項證據上，已經毫無疑問，請陳時中收回自己的「粗暴言論」，不要再搞認知作戰，先罵後挺再收割。