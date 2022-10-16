若家中某空間的一面牆出現兩扇門可供進出，即形成「迴風煞」，命理專欄《旺好運》指出，從居家風水角度來看，迴風煞對整體家運相當不利，不僅家中成員容易起口舌之爭，還難以聚人氣、聚財氣，若想化解可將較少使用的門封住，或以門簾遮蔽、在門檻上掛一組五帝錢來化解煞氣。

在居家風水中，家中某空間的一面牆上有兩扇門可供進出，從一扇門繞到另一扇門會回到同樣地方，即形成「迴風煞」，對整體家運相當不利，且迴風煞在家中不同空間出現，還會造成不同影響。

若是玄關有迴風煞，無法聚集財氣，守財不易；客廳有迴風煞，家中成員爭吵不斷，家長容易因對子女的意見不合而發生爭執；臥室有迴風煞，夫妻容易吵架與分離，爛桃花出現；浴室有迴風煞，影響家中財運，恐有漏財危機。

因門在居家風水中被視為房屋的納氣口，如同人的嘴巴，所以在同一面牆開設兩扇門，容易導致口舌、官司是非多，且家中成員都從不同出入口走動，難以凝聚感情，此外氣場循環太好，導致財氣進來又馬上出去，代表工作會做白工，辛苦加班也難以吸進財富。

若家中有這樣的格局，建議將較少用到的那扇門拆除或是封起來，只選擇一扇門進出，藉此改變氣流的迴轉方式。如果不方便做大更動，也可以選擇用門簾遮蔽，或在門檻上掛一組五帝錢來化解煞氣。