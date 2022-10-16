高雄市長陳其邁16日化身「Outdoor咖」，全身上下穿著潮流裝到衛武營戶外草地參加「2022高雄城市野營」活動。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁16日化身「Outdoor咖」，全身上下穿著潮流裝到衛武營戶外草地參加「2022高雄城市野營」活動。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁16日化身「Outdoor咖」，全身上下穿著潮流裝到衛武營戶外草地參加「2022高雄城市野營」活動。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁16日化身「Outdoor咖」，全身上下穿著潮流裝到衛武營戶外草地參加「2022高雄城市野營」活動。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁16日化身「Outdoor咖」，全身上下穿著潮流裝到衛武營戶外草地參加「2022高雄城市野營」活動，除了參觀多樣化的裝備市集，也親自體驗戶外刀生火、野炊烤糰子、爆米花及煙燻窯烤魚等戶外生活技巧，與民眾一同體驗最具風格的戶外野營生活。

高市府觀光局15、16日連續2天在衛武營戶外草地與GQ聯手舉辦「2022高雄城市野營」，GQ城市野營今年邁入第6屆，此次首度南下高雄舉辦，不僅創下歷屆最大活動場地，更是第1次連辦2天野營活動，藝人卡司也相當堅強，民眾都玩得不亦樂乎。

陳其邁16日也到場體驗城市野營活動，除了逛裝備市集，也參觀香港藝術家謝至德改裝的賓士310廂型露營車，並聽職人講解戶外技能，還親自體驗戶外刀生火、野炊烤糰子、手沖咖啡及煙燻窯烤魚等戶外技巧，陳其邁相當享受野營生活，更多次開玩笑說「真想後面的行程都取消，讓他好好在這享受」

陳其邁人氣高昂，一現身活動場地，就有大批民眾爭相與他拍照、打招呼，陳其邁也展現親民態度熱情回應，陳其邁離開會場前更發生一件趣事，他與1名帶著寵物狗參加活動的民眾打招呼，問及寵物狗的名字，主人回答「麥麥」，這巧合讓大家會心一笑，陳其邁也隨即回應「市長好！」逗趣跟狗兒及主人打招呼。

陳其邁表示，高雄有許多設施完善的城市綠地，近期也打造許多有特色的親子共遊設施，非常適合民眾假日休閒娛樂，這次觀光局與GQ聯手打造的高雄城市野營讓民眾在市區就能體驗戶外野營，許多民眾都反應這次的活動十分精彩。

觀光局長周玲妏表示，高雄城市野營規畫各種精采節目，從美食、裝備、體驗、到音樂，都能在高雄城市野營找到最適合自己的風格，除了逛市集、體驗外，民眾還可以帶著自己的野餐墊或戶外休閒桌椅，在樹蔭下吹著微風，聆聽現場音樂，享受最chill的秋日午後。