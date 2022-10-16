台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智揭露前國策顧問黃承國父親過世後，許多高階警官去參拜並摺蓮花紙，對於對手黃珊珊指這是「人之常情」，他今天質疑黃珊珊是否期待重演綠白「棄保戲碼」，警政升遷倫理大崩壞，難道不就是蔡英文總統縱容的結果嗎？

對於蘇煥智的說法，黃承國提告，反控蘇侮辱其父親，蘇煥智昨晚重申，黃曾是一清專案的被掃黑的對象，又是 天道盟文山會 的會長，黃本身也不否認這一段歷史。但能夠擔任民進黨台北市黨部主委、並被蔡英文總統聘任為國策顧問，在政治上算是非常成功。我們不同意的地方是，蔡總統不應該把「國家公器」濫用，聘任一個黑道背景的大哥當國策顧問「所以我批評的是蔡英文總統！」

蘇煥智今天再度表示，有人要求他公開是哪位立委透露？他擔心 一旦公開，該立委就會「被蔡總統及英系打壓，所以抱歉我不能公開！」

至於黃珊珊説高階警官去祭拜摺蓮花紙是人之常情，不必刻意操作！他認為，這也是有道理！的確「求官是人之常情」，而「為了求官去祭拜阿國父親」也是人之常情。祭拜完後坐下來摺蓮花紙，一方面表示誠心，也多一點時間讓阿國認識一下自己，這都是人之常情！

他說，黃珊珊幫阿國講話，也是可以理解！2018姚文智被棄保的殷鑑不遠，也許黃珊珊也再期待透過阿國重演2018柯p與姚文智的棄保戲碼！

不過蘇煥智強調，他看到的是「國家治安的危機」，「高階警官為求升遷，而向黑道大哥低頭」，以後警察怎麼掃黑？怎麼辦案呢？連警政署長尚未屆齡説下台就下台 了！誰讓整個「警政升遷倫理大崩壞」，難道不就是蔡英文總統縱容的結果嗎？