台東縣卑南鄉賓朗村長候選人楊過，同事說，他是認真負責好相處的人。（蔡旻妤攝）

選舉將至，除了政見外，獨特的名字也能讓民眾留下深刻印象。台東縣卑南鄉賓朗村長共有4位無黨籍候選人，其中1位名叫「楊過」，與金庸武俠小說「神鵰俠侶」的男主角同名同姓，每次跟民眾拜票總被歪樓，每個人收到名片都問他「小龍女在哪？」

候選人拜票不稀奇，但這個轟動武林的名字實在讓人過目難忘，楊過說，名字雖然好記，卻也有些困擾，每次跑行程時，鄉親收到名片就問「哇！你是楊過，那你的小龍女在哪裡？」他便半開玩笑地回答，還在古墓裡面，沒有挖出來。也有民眾說，名字如此特別叫做楊過，肯定有過人之處。

在工作場合穿梭，逐一確認工作細節，今年52歲的楊過，是卑南鄉小有名氣的殯葬禮儀師，負責主持人工作。他說，以前名叫楊俊雄，早年在西部跑車，20幾歲時人生和工作受到挫折，因此決定改名，幫他改名的師父希望他揮別過去，人生重新開始。

改名後，他決定返鄉回到老家台東，投入殯葬業一直到現在。同事金先生表示，第一次認識他的時候就問他「蛤？你真的叫楊過？」，共事到現在，發現他人很不錯，工作場合時不僅認真配合，私下相處時也保持幽默風趣。

楊過拿出身分證，翻開背面的配偶欄仍是空白，他說從30年前離婚至今，忙於工作，暫時還未找到穩定對象當小龍女，一切等待緣分。同事張先生說，楊過做人很實在又誠懇，希望他能早日找到屬於自己的真命天女。

楊過說，這次是受到全國殯葬公會理事長李濂淞的鼓勵，才決定參選卑南鄉賓朗村長，當然曾經猶豫，也有想過放棄，但最後決定拿出服務業的熱忱，服務更多需要幫助的人。