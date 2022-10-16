北橫公路台7線86.5K宜蘭縣大同鄉英士路段，預計今（16日）中午12時搶通。（公路總局四工處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因宜蘭縣大同鄉部分山區15日至16日連夜受超大豪雨影響，導致台7線道路多處坍方，遂17日自行決定停班停課的有大同鄉4所學校。（吳佩蓉攝）

（17:05 桃園市宣布停課資訊）桃園市政府宣布，復興區後山三里（三光、高義、華陵）因受尼莎颱風外圍環流影響，持續降雨，且土石流達紅色警戒，恐有影響學生上課安全，明（17）日照常上班、停止上課。

依中央氣象局風雨預報資料，宜蘭縣明（17日）雖尚未達天然災害停止上班及上課的標準，但因大同鄉部分山區15日至16日連夜受超大豪雨影響，導致台7線道路多處坍方，遂17日自行決定停班停課的有大同鄉大同國民中學、四季國民小學、南山國民小學、大同國民小學樂水分校，共4校停止上班上課。

另外台北市政府也授權山區學校自行停班課，山區若因地形雨量影響導致交通中斷，影響上班上課安全，山區學校校長可視實際情形自行決定停止上班上課。根據氣象局今日16時資料，台北地區24小時雨量預測資料，平地為80至150毫米、山區為150至250毫米，未達〈天然災害停止上班及上課作業辦法〉規定350毫米的停班課參考基準。

【17日各縣市停班停課一覽】

台北市：未達停班課標準，但授權山區學校視情況自行決定停班課。

桃園市：復興區三光里、高義里、華陵里，明天照常上班、停止上課。

宜蘭縣：大同鄉大同國民中學、南山國民小學、四季國民小學、大同國民小學樂水分校，明天停止上班、停止上課。