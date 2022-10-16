桃園市觀光旅遊局一連2天周末舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，帶領民眾認識「千塘之鄉」，雖然遇到大雨，仍吸引數百名大小朋友參加。（蔡依珍攝）

桃園市觀光旅遊局一連2天周末舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，帶領民眾認識「千塘之鄉」，雖然遇到大雨，仍吸引數百名大小朋友參加。（蔡依珍攝）

桃園市觀光旅遊局一連2天周末舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，帶領民眾認識「千塘之鄉」，雖然遇到大雨，仍吸引數百名大小朋友參加。（蔡依珍攝）

桃園市觀光旅遊局一連2天周末舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」活動，帶領民眾認識「千塘之鄉」，雖然遇到大雨，仍吸引數百名大小朋友參加。（蔡依珍攝）

桃園因在地獨有的埤塘文化而有「千塘之鄉」的美名，繼首屆「埤塘文化節」7月登場獲好評後，觀光旅遊局以「遊埤塘」、「騎鐵馬」、「逛古蹟」為主題推出系列推廣活動，雖然遇到大雨，一連2天仍吸引數百名民眾參加，在雨中撐傘漫步埤塘並欣賞野鳥。

觀旅局指出，埤塘是桃園的特色，先民2、300年前移居到桃園，一點一滴開鑿出水圳和埤塘，從過去農業灌溉之用，到現在埤塘具備防災滯洪、親水環境的功能，也種植誘鳥、誘蝶的植物，打造成市民喜愛的休閒生態公園，市府特別在15、16日兩天在大湳公園、高城埤塘生態公園及中大公園舉辦「MEET桃CHILL嘿埤」讓市民更親近埤塘。

活動結合埤塘生態導覽、單車市集及走讀活動，透過志工導覽，帶領大小朋友認識每口埤塘的故事，更透過時下流行VR實境體驗，親臨實境眼前風景，一窺埤塘的豐富生態，志工特別介紹桃園埤塘裡常有萍蓬草、特有魚類及水草，以及較少看見的台灣鱧魚「鮕鮘」，吸引各式野鳥捕魚獵食。

觀旅局也巧心設計闖關遊戲，透過記憶翻翻牌、巨型九宮格拼圖等，認識埤塘生態鏈，雖然連2天天公不做美，斷斷續續下著雨，但仍吸引許多親子體驗，直讚原來住家附近的埤塘這麼美。

活動也邀請小丑綜藝秀、Bubble booba、氣球達人表演，讓小朋友同歡，並融合八德古蹟三元宮、呂宅著存堂進行古蹟巡禮，讓大小朋友了解當地人文風情、歷史，透過走讀輕旅行感受桃園地方歷史記憶。