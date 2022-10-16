中選會14日公布全台縣市長和議員候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政擁66筆土地和15筆建物等，而張善政15日更喊冤，其中一筆在三芝的土地，他僅持分約0.5坪，而這塊土地，是他安奉父母親遺骨的塔位。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（16）日就在臉書上力挺張善政，更爆出了「蔡英文家墓」的驚人造價，引發討論。

王鴻薇今日在臉書上PO出一篇「民進黨現在要來挖墳了嗎？」的文章表示，民進黨選戰打到沒人性，最近中選會公布候選人財產申報，民進黨抓著張善政瘋狂影涉，連他在三芝安奉父母親骨灰罈的塔位，約0.5坪，卻被影射在三芝擁有大片土地。這讓王鴻薇不可置信，「為了選舉嗜血到連父母的墓地都要挖出來」。

王鴻薇更說，「既然民進黨要玩，我奉陪到底」。她點出蔡英文總統父親蔡潔生之墓，位於新店青潭深處佔地近千坪，2010年被爆違反殯葬管理條例，蔡家砸下上億元興建近千坪墓園（共1712平方公尺），並在入口處加裝鐵柵門，以防外人入內，最後墓園主體遭裁罰456萬元罰鍰。

最後王鴻薇更說，張善政0.5坪放父母靈骨塔的地，要被挖出來、栽贓擁有大土地，「真正千坪造價上億的蔡英文家墓，民進黨是忘記了，還是害怕想起來？」王鴻薇猛轟「這個迴力鏢超快的吧！民進黨就是雙標惡黨，選舉到沒人性，不然請蔡總統說一下自己家的墓園處理好了嗎？」