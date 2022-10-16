屏東九如鄉盛產檸檬，年產量達1000公噸，但近2年產地價跌至1台斤5塊，幸農會力挽狂瀾，透過創立品牌「九如檸檬」、首創常溫保存原汁技術等方式，讓今年產地均價飆升至30塊，足足高出往年6倍，也是30年來賣價最平穩，農民為此樂開懷。

九如農會總幹事龔泰文指出，每年7、8、9月是檸檬的盛產期，政府會在這個時候補助收購加工的錢，他初算，政府大約投入4500萬，但如此龐大的金流並沒有讓農民受益，反而是讓加工場、合作社受惠，因為他們會兩頭賺，一邊賺政府補助、一邊從農民身上把產地價壓到最低，農民永遠只能賣5塊錢。

龔泰文說，這就是2020、2021年產地價崩的主要原因，連2年的7月都跌到1台斤5塊錢，為此，農會在2020年啟動收購機制，收購500噸銷毀，隔年一樣收購500噸，但改成運銷到342家農漁會、5大拍賣市場，透過銷售讓消費者對九如檸檬重新建立信心。

此外，九如農會還替「九如檸檬」註冊商標、建立品牌，並研發出全台首創常溫保存原汁技術，讓九如檸檬能以百分百原汁常溫保存，同時也將檸檬製成多樣化產品，如檸檬枇杷膏、檸檬純素葡萄糖胺等，拓展市場需求。

在九如農會的力挽狂瀾下，今年檸檬產地價直線飆升，1台斤最高達40塊以上，最低也有20塊，均價落在30塊，是30年來賣價最平穩的。龔泰文說，九如鄉有8成人口從事農業，所以只要穩定檸檬產業、讓農民收益增高，也會促進地方經濟發展。

龔泰文說，九如鄉的檸檬年產量約1000公噸，種植面積達300公頃，占屏東總種植面積1／3，所以只要解決九如檸檬的問題，就等於解決整個屏東檸檬的問題。

他強調，如果農民在盛產期要面臨賤賣檸檬，對他們來說是一種打擊，對此，九如農會有50多個員工願意擔起責任、勇敢站出來，寧願賣一箱賠一箱也要把檸檬運到市場公開化拍賣，也要突破市場壟斷，農會的堅持到品牌的建立，終於達到產銷平衡，讓農民有穩定收益。

他透露，目前檸檬的種植面積有往南移動的趨勢，但業者還是會想刷產地名稱，也就是以九如檸檬為噱頭，所幸農會已經註冊商標，保障九如檸檬農民的權利。