「2022台南購物節-購潮趴」16日下午在新光三越台南新天地西門廣場登場，市長黃偉哲除在現場宣布加碼第2輛汽車作為購物節的抽獎獎品外，還透露今年的跨年演唱會，將再邀請大家喜愛的知名藝人前來台南開唱。

黃偉哲表示，2022年台南購物節從7月中旬推出後即獲得熱烈響應，此次活動將持續到12月31日，民眾只要登錄台南店家消費滿百元發票即可參加抽獎，獎品有百萬名車、電動機車、機票、IPHONE14等好禮。此外，今年更推出手機APP，分別有iOS及Android版，方便民眾即買即登，輕鬆抱走各項大獎。

經發局長陳凱凌也強調，此次活動除邀請超人氣團體原子少年-土星帶來勁歌熱舞，活動現場還有台南好物展售會、小丑氣球表演、TOYOTA汽車展示、DIY體驗等，憑消費發票滿500元更可獲得免費限量爆米花。

台南購物節為刺激買氣、帶動消費人潮，即將在台南各大百貨、商圈、賣場及各大展演活動，展開一系列的快閃的活動，民眾只要現場下載購物節APP並登錄發票，就可獲贈限量好禮，更多詳細資訊可上台南購物節官網查詢。