活動前林佑星才剛從北埔露營下山。（劉宗龍攝）

林佑星認為露營能增加親子互動。（劉宗龍攝）

林佑星今擔任露營品牌一日店長，他熱愛露營的程度，1年累積露營31次，他其實去年9月才開始接觸露營，原本只是因為疫情趨緩老婆想出去走走，發現露營可以增加親子互動，女兒小花還被他訓練到可以組裝露營桌。

林佑星說：「孩子在家會跟你要手機、平板，露營時會規定手機放在盒子裡面，他們會找爸媽一起探索野外。」活動前一家人也剛從北埔露營下山，因為風雨交加視線不佳，還目睹2起車禍，「一個是撞到護欄、一個雙輪卡在水溝，本來要下去幫忙，但拖吊車已經來了。」

林佑星超寵女兒小花，小花日前畫了一幅畫送他，他感動得眼角泛淚，想買最特別的畫框裱框，甚至把女兒的畫蓋過老婆的畫，放在第一位，老婆認真生氣向他抗議說：「你也太過分了，直接把我的畫遮住。」女兒比較黏誰？林佑星笑說她心情很難抓，有時候黏他還會說貼心話，「我那天幫他撿東西，她很貼心說以後也會要這樣幫我，但我想她只是隨便說說啦。」

林佑星從《天之驕女》殺青後就未再演出8點檔，公司也有問他回歸意願，他打趣說雖然允諾有時間就接，但目前玩樂擔當，「他們知道我要去露營啦。」而他也會邀請《天之驕女》的演員們到家裡陪他看鬼片，「因為我自己不敢看，他們超愛嚇我的，我看完還做噩夢2天。」

他目前在青埔租房子，和「露友」阿布當鄰居，很喜歡青埔的環境，未來考慮在青埔買房，「聽說要看50間以上才能找到適合的。」