知名速食連鎖品牌麥當勞的薯條一直以來都是許多人的心頭好。一位女網友表示，自己曾有一任男友要求她只能吃去鹽薯條，因此她直到2年後才吃到一般加鹽薯條，讓她頓時心想「還好有分手」，貼文一出吸引熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她過去曾交過一任只吃去鹽薯條的男友，還要求她要跟著一起吃；原PO說明，其實她最不爽的是前男友理所當然的態度，但當時年紀小，她還不懂得自己比愛情重要，於是就這樣兩年沒吃一般的麥當勞薯條。

直到2年後，原PO因為前男友是控制狂、劈腿，決定狠心甩掉渣男，才終於吃到一般的麥當勞加鹽薯條，當場感動的讚嘆世界上怎麼會有這麼好吃的東西，「還好有分手」。

對此，釣出兩派網友，「去鹽的目的不只是去鹽，而且還是現炸」、「去鹽就會是現炸的」、「我都一律去鹽，可以吃到剛起鍋的」、「要剛炸好起鍋的再灑很多鹽，超好吃！之前在做打烊班的時候就是這樣吃法」、「薯條的精華就是那個鹽巴，怎麼可以去鹽」、「就是要吃有鹽的才好吃！」。