土石流達紅色警戒 桃園復興區後山3里明停止上課、照常上班 17:072022/10/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尼莎颱風為桃園市復興山區帶來豪雨，後山三里17日停止上課、照常上班。(圖為桃園復興區下巴陵往爺亨方向道路坍方。翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尼莎颱風為桃園市復興山區帶來豪雨，桃園市政府宣布，復興區後山三里（三光、高義、華陵）因受尼莎颱風外圍環流影響，持續降雨，且土石流達紅色警戒，恐有影響學生上課安全，明（17）日照常上班、停止上課。 尼莎颱風帶來豪雨 蔡英文取消上午赴新竹輔選行程 尼莎颱風帶來大雨 石門水庫16日上午洩洪 新北市高灘地停車場只出不進 水門周邊部分道路紅黃線可停車 #復興區 #停課 #尼莎颱風 #上班 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼莎暴雨轟宜蘭慘況照曝光 路面消失2車泡水 8人一度受困 11:522022/10/16 社會 尼莎共伴東北季風 員山子今年第4次啟動分洪 09:072022/10/16 生活 「尼莎」颱風最快今生成 明起2地區防致災性大雨 07:442022/10/15 生活 尼莎颱風挾豪雨！農委會發布土石流警戒 基隆新北7里亮黃燈 20:262022/10/15 生活 尼莎颱風來襲 南橫梅山口至向陽段16日管制 19:212022/10/15 生活 尼莎颱風來襲雲林沿海降雨 漁民展開防災工作 17:502022/10/16 生活 士北山區大豪雨、雙溪河水上漲 北市災防辦公室成立緊急應變小組 15:382022/10/15 生活 北部風雨才剛開始！共伴效應影響最劇時間曝 09:302022/10/16 生活 上次地震沒視訊被罵翻 蘇揆今視察應變中心與基宜花視訊 17:502022/10/16 生活 身障福利機構爆虐童 家屬控桃市府督導不足且調查有疏失 16:262022/10/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。