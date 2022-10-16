尼莎颱風為桃園市復興山區帶來豪雨，桃園市政府宣布，復興區後山三里（三光、高義、華陵）因受尼莎颱風外圍環流影響，持續降雨，且土石流達紅色警戒，恐有影響學生上課安全，明（17）日照常上班、停止上課。

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尼莎颱風帶來大雨 石門水庫16日上午洩洪
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