NBA新賽季即將開打，聯盟規定各隊必須要在開季之前將球員名單縮減為15人(不包括2位雙向合約球員)，根據湖人隨隊記者騰納(Brad Turner)報導，「紫金大軍」將以1份非保障合約簽下新秀射手萊恩(Matt Ryan)，湖人開季15人名單也正式確定。

身為2020年落選秀的萊恩，上賽季在發展聯盟出賽30場比賽，平均能攻下19.4分、3.4籃板，三分命中率來到優異的4成13，季前湖人以訓練營合約簽下萊恩，期待他能解決球隊上季排名倒數的外線命中率，萊恩也不負眾望拿出好表現，熱身賽出賽5場比賽雖然平均僅能拿下8.2分，但三分線命中率來到3成55，沒有辜負球隊的期待。

Speechless. All I can say is, LETS GO LAKESHOW!! Whether it’s a day, a month, or a year, you’ll get my absolute best every single day. The real work starts now! Thank you @Lakers for this special opportunity. — Matt Ryan (@Matt_Ryan04) October 15, 2022

尤其是面對與勇士的比賽，萊恩單場投進6顆三分球攻下20分，是湖人能贏球的致勝功臣，也讓萊恩贏下了1紙球員合約，不過該合約並沒有保障，湖人可以選擇在明年1月10日前裁掉萊恩，反之順利留隊將可獲得完全保障的合約。

萊恩與球團達成合約協議後，湖人開季15人名單也正式出爐：詹姆斯(LeBron James)、貝弗利(Patrick Beverley)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、托斯卡諾安德生(Juan Toscano-Anderson)、薛洛德(Dennis Schroder)、達米安瓊斯(Damian Jones)、努恩(Kendrick Nunn)、加伯利耶(Wenyen Gabriel)、萊恩、湯瑪斯布萊恩(Thomas Bryant)、里夫斯(Austin Reaves)、隆尼沃克(Lonnie Walker)、布朗(Troy Brown Jr.)及克里斯提(Max Christie)，2位雙向合約球員為斯威德(Cole Swider)、皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)。