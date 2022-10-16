彰化縣政府16日在「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港溼地舉辦淨灘和海洋環境教育宣導，志工冒著風雨，撿拾800公斤垃圾。（吳敏菁攝）

彰化縣政府16日在「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港溼地舉辦淨灘和海洋環境教育宣導，志工冒著風雨，撿拾800公斤垃圾。（吳敏菁攝）

彰化縣政府16日在「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港溼地舉辦淨灘和海洋環境教育宣導，志工冒著風雨，撿拾800公斤垃圾。（吳敏菁攝）

彰化縣政府16日在「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港溼地舉辦淨灘和海洋環境教育宣導，志工冒著風雨，撿拾800公斤垃圾。（吳敏菁攝）

彰化縣有61公里海岸線，其中37公里分別由21個單位認養，縣府持續媒合認養，16日在「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港溼地舉辦淨灘和海洋環境教育宣導，並與彰化區漁會簽署「彰化縣海洋油汙染緊急應變支援合作協議備忘錄」，志工冒著風雨，撿拾800公斤垃圾。

彰化縣長王惠美表示，海灘廢棄物以保特瓶、保麗龍等塑膠類最多，彰化海邊有白海豚，若白海豚不慎誤食漂流海中塑膠廢棄物，會導致死亡且數量減少，因此大家來此淨灘是在做功德，呼籲少用免洗餐具、多自備使用環保餐具，才能減少廢棄物產生。

王惠美感謝海洋委員會對於彰化縣內海洋海岸的補助支持與指導和彰化區漁會帶領漁民的配合，招募在地漁民、蚵農成立環保艦隊，在出海過程同時協助清除海上漂流垃圾，目前已經有250船、車加入守護海洋行列，截至目前更已清除近3000公斤的海漂垃圾，使海洋更乾淨。

這次縣府和彰化區漁會簽屬「彰化縣海洋油汙染緊急應變支援合作協議備忘錄」，針對彰化縣海域發生海洋油汙染事件時，由區漁會協助媒合船舶支援海上應變，縣府則支援應變資材及設備並監督汙染者改善，共同降低生態及漁業損失。

彰化縣環保局也號召志工們撿拾海岸垃圾，16日颱風外圍環流影響，刮著風也飄著雨，志工們仍穿雨衣，不停撿拾，共合力清除800公斤垃圾，其中一般垃圾占500公斤、資源垃圾占300公斤。

海洋委員會海洋保育署主祕林天賞也到場感謝鄉親參與，表示國際研究報告指出，臺灣與南韓沿海海水中有很多塑膠微粒，大家參與淨灘是在做功德，助人也助己。