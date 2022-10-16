根據衛福部統計，每年有逾萬名女性罹患乳癌、超過2000人癌逝，相當每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌失去寶貴性命。對此，營養師陳冠蓉指出，平時可透過「3多3少」的飲食攻略來預防乳癌。

陳冠蓉在臉書粉專PO文指出，美國研究顯示，近幾年乳癌患者有逐漸年輕化的趨勢，年輕患者的腫瘤細胞經常更具侵略性，而且因為篩檢觀念不足，發現得晚，讓乳癌治療更為棘手。事實上，除了定期篩檢之外，保持心情愉悅、多運動，以及聰明飲食，都能預防乳癌找上門。

●少吃3類食物

▍少壞油脂：炸雞、薯條等高溫反覆油炸容易讓油脂裂解，產生對人體有害的自由基。另外，傳統糕餅、奶油、奶精球等，由於含反式脂肪酸，人體不容易代謝，也容易增加乳癌風險，建議上述食物少吃為妙。

​▍少高糖食品：例如手搖飲、蛋糕、甜甜圈、蜜餞等，這些高糖食品容易使血糖快速飆升，導致胰島素分泌過量，促進類胰島素生長因子（Insulin-like growth factor 1, IGF-1）合成，當IGF-1合成增加，會刺激癌細胞增生，並抑制癌細胞凋亡，將促進腫瘤惡化。

​▍少紅肉與加工肉：WHO將加工肉品列為1類致癌物，例如香腸、培根、熱狗等；而紅肉被列為2A類致癌物，像是牛肉、豬肉、羊肉，以上這些並不是完全不能吃，只是要避免攝取過多紅肉及加工肉，建議2天攝取1次紅肉就好。

●多吃3類食物

▍多彩虹蔬果：透過攝取多樣紅、橙、黃、綠、紫、黑、白色蔬果能補充抗癌、抗氧化的植化素，有助於抑制腫瘤細胞的生長，達到預防乳癌效果。

​▍多全穀雜糧：像是糙米、五穀米、鷹嘴豆、藜麥、薏仁等，膳食纖維含量豐富，還富有多種微量礦物質與維生素B群，有助於穩定血糖，改善慢性發炎。

​▍多優質蛋白質：推薦每天適量攝取植物性蛋白質，例如豆漿、豆腐、毛豆等。此外，魚肉、海鮮也都是優質低脂的蛋白質來源，建議彈性搭配在平時的飲食中，以提升營養與免疫力。