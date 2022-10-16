國民黨桃園市長參選人張善政5日到源鮮智慧農場參訪，談及八德、蘆竹國民運動中心公共工程屢傳問題，更比喻「市府像是買了條破褲給老百姓穿」。沒想到國民黨桃園市議員詹江村今（16）日就在臉書上PO出了一段「桃園活動中心天花板下水柱」的影片，更直言「桃園的公共工程，總是經不起老天爺的驗收」，引發討論。

張善政今（16）日在臉書上表示，桃園的公共工程出了這麼大的問題，先前有八德運動中心羽球館天花板坍塌的先例，也有蘆竹運動中心，上百缺失過兩年多仍未能解決，這讓我們不禁擔心「鄭文燦趕著做政績，卻犧牲市民的安全，這絕對是不負責任、恐釀成人為安全疏失的錯誤之舉！」張善政更強調，「公共安全、工程安全，都應該被放在第一位，不要為了選舉造勢犧牲市民的安全！」

沒想到，因為連日的暴雨，也讓桃園市桃園區南門市民活動中心出現了狀況，詹江村今日在臉書上PO出了一段影片直言，「今天10月16日，啟用不久，比豪宅價格昂貴，新穎亮麗的南門市民活動中心，一場大雨多處天花板有如瀑布漏水不止」，從影片中可以看到，巨大的水柱從天花板中傾瀉而下，就連瑜伽室都遭殃，這也讓詹江村直言「桃園的公共工程，總是經不起老天爺的驗收」。

許多網友看完影片後紛紛留言表示「真的超誇張」、「五星級的市長、六星級的工程、七星級的漏水」、「這是老天在選舉前給執政者的考驗，也給選民擦亮眼投下神聖選票最後的抉擇」、「真懷疑，這些公共工程是怎麼驗收的？施工單位是背景很深嗎？」、「誇張的桃園市政府公共工程」、「水利大樓富麗堂皇，市民運動中心卻是漏水和天花板塌落等等，真是吃相難看」。