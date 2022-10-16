台北市長參選人黃珊珊16日出席台北市客家自強會員大會，摘下口罩拉近彼此的距離問候現場的民眾，爭取支持。（鄭任南攝）

選戰倒數41天，台北市長選戰逐漸白熱化，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊16日相繼出席台北市客家自強會餐會，不過2人同場不同框。蔣萬安強調會當客家鄉親的有力後盾，藉由串連中央69個客家文化重點發展區弘揚北市客家文化，黃珊珊則自稱是客家人的媽媽，未來將擴大義民祭舉辦，讓客家文化成為市民生活日常。

北市客家自強會中午於濱江果菜市場的日本料理餐廳舉辦餐會，蔣萬安約在12時15分到場，現場與會者還有台北市議員、民進黨北市黨部主委張茂楠，以及力挺黃珊珊的台北市客家事務委員會主委徐世勳。其中蔣萬安和張茂楠零互動，但和徐世勳有禮貌性握手合照。

「我會當客家鄉親最強的後盾，最有力的靠山！」蔣萬安說，未來當台北市長一定會大力推廣客家文化，擴大每年義民祭規模、舉辦客家義民嘉年華，為客家文化產業帶來創新能量。無論是否為客家籍，會努力讓年輕族群，都能實際接觸並熱愛客家文化，甚至將客家文化融入日常生活。

蔣萬安指出，從1988年還我母語的運動開始，客家鄉親一直持續爭取權益，但一路走來有許多需要加油之處。當前中央已規畫69個客家文化重點發展區，卻沒把台北市列入，但台北有相對優渥的預算及資訊優勢，未來會利用優勢和這69個區串連結合，他最後還說起客家語「恁仔細」，讓現場歡聲雷動。

另一方面，黃珊珊約在下午1時許到場，黃珊珊致詞時也以客家話向現場鄉親問好，強調自己在市政府最後一個工作，其實是客家文化基金會的董事長，她認為客家族群在台北市非常重要族群，當前客家主題公園開幕扎根的一大步，接下來還要將客家融入教育和生活。

黃珊珊提到，自己也正在學客家話，「我是客家人的媽媽，我的小孩子是廣東梅縣（人），所以也算半個客家人。」無奈台北市客家義民祭因疫情緣故縮小，但今年一定會擴大舉辦，絕對會讓大家大開眼界。