澳洲連日降下暴雨引發洪災，重創東南部的3個州，尤以澳洲第二大城墨爾本所在的維多利亞州災情最為嚴重，澳洲總理艾班尼斯今天緊急前往當地部分災區視察。

路透社報導，受到極端氣候衝擊，本週稍早澳洲東南部下了超過整個月的降雨量。維多利亞州（Victoria）、新南威爾斯州（New South Wales）南部以及塔斯馬尼亞島（Tasmania）北部等受洪災重創的地區，仍處於緊急警報狀態。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天告訴澳洲廣播公司（ABC），這是「極為嚴重」的天災，對整個維多利亞的都會區和地方社區都造成影響。

受洪災影響最為嚴重的維多利亞州，北部地區備受關注，尤其是謝柏頓市（Shepparton），當地居民接獲通知說現在疏散為時已晚。

維多利亞州當局15日通報第一起因洪災死亡的悲劇，墨爾本以北200公里的羅徹斯特市（Rochester）發現1名男子的屍體。

墨爾本西部的馬瑞巴儂河（Maribyrnong River）14日決堤後，大水淹沒了中心商業區附近郊區，清理工作正在進行。

在維多利亞北方的新南威爾斯州，當局今天發出71次警報；另外，在塔斯馬尼亞島，目前仍有22個洪水警報，大部分出現在該州第二大城倫瑟斯頓（Launceston）。