大陸名媛程曉玥家世背景雄厚，爸爸是高奢品牌的大中華區CEO，媽媽是高奢品牌副總裁，她畢業於多倫多大學，在時尚方面頗有研究，曾在國外多家時尚品牌工作，2015年她與《奔跑吧》大陸男星鄭愷公開戀情，兩人曾一起出席黃曉明與Angelababy的婚禮，沒想到2017年他們宣布分手，如今5年過去，程曉玥公開宣布訂婚，讓許多人送上祝福。

大陸名媛程曉玥家境富裕，自己能力也相當優秀，創立品牌擔任老闆成績有目共睹，她2017年與大陸男星鄭愷宣布分手後就沒有傳出新緋聞，昨日她突然在微博公布喜訊：「偷偷幸福了很久，一篇十年的長篇小說要進入下一個章節啦」，文中用了紅心和鑽戒的表情符號，圖片中她與一名男子同框，兩人甜蜜合照，還有鑽戒照片，推測是在海邊求婚，程曉玥也一臉幸福地曬出戒指。

程曉玥擁有710萬粉絲，許多粉絲看到消息後紛紛祝賀：「恭喜我最愛的小仙女」、「5年前我很氣憤很難過很悲傷，也一直知道你一定會找到更更更好的！對你好一萬倍的那種，今天看到這個微博，我真開心哭了！」、「也太般配了，要幸福啊」，也有人認為「比鄭愷帥多了」。

程曉玥宣布訂婚。（圖／微博）

程曉玥曬出訂婚鑽戒。（圖／程曉玥微博）

程曉玥和鄭愷在一起時，兩人一起上戀愛節目《我們相愛吧》，當時鄭愷還向程曉玥的媽媽承諾「我一定會讓曉玥幸福」，沒想到節目結束後，鄭愷與程曉玥宣布分手，程曉玥母親也在2019年去世，鄭愷當時出席程曉玥母親葬禮，被猜測兩人是否有機會復合，沒想到隔年鄭愷就和大陸女演員苗苗結婚，傳出程曉玥因此受打擊，如今她找到自己的幸福，令許多網友為她感到開心。