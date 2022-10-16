黑面琵鷺保育季16日在七股特生中心黑琵展示館登場，今年遇上場館整修，展期縮減只到年底，台南展現溼地保育成果，溼地連續7年都超過2000隻黑琵南渡棲息，今年剛進入秋冬，已有600隻黑琵現蹤。

台南市農業局今年發起尋找傷癒黑琵活動，台南市長黃偉哲4年來共親手野放了11隻受治療的黑琵，這些黑琵野放前腳上都有綁上編號腳環，只要民眾拍到任1隻腳上的號碼，就可獲贈小禮物。

黑琵在每天秋冬會從大陸遼東半島與北韓南飛，部分選在台南市曾文溪口聚集棲息，每年都有許多愛鳥人士帶著望遠相機到台南溼地拍照，捕捉保育鳥類身影，今年至今已有600隻現蹤。

根據台南市農業局統計，台南市已連續7年超過2000隻黑琵棲息，顯見台南的溼地生態保育有成果。

七股特生中心黑琵展示館的黑琵保育季每年都從入秋起到隔年4月展開活動，今年活動包括輕旅行、黑琵木雕、黑琵模型展與第3版黑琵繪本，適逢修館，縮短展期到年底。