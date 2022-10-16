台灣運彩T1聯盟熱身賽16日在新莊體育館進行最後一天賽程，高雄海神靠著庫薩斯24分、21籃板的雙廿數據，布銳克曼也有14分、9助攻與4籃板，最後以93比62輕取台中太陽，熱身賽1勝1敗收場，接著就等29日同樣在新莊舉行的新球季開幕戰了。

儘管太陽今天多了陛下這名新洋將可用，面對狀態奇佳的海神，還是在一開賽就被海神靠著庫薩斯打出19比4猛攻，海神次節更把領先差距擴大到20分以上，不過太陽也努力追近，上半場打完，海神49比33領先，庫薩斯半場14分、12籃板。

來到下半場，海神第3節仍靠庫薩斯、布銳克曼兩大外援的火力，持續維持20分上下的領先優勢，不過海神末節一開始，靠著蘇文儒三分球帶動，再次打出11比2，轉眼擴大領先到26分，接下來雙方都用本土替補球員打完剩餘比賽時間。

仍少一名洋將，以及陳靖寰(受傷)、丁聖儒(服役)兩名主力助陣的太陽，今天以溫立煌12分最高，兩名洋將表現仍不理想，初亮相的陛下先發打了30分鐘，只拿6分、9籃板，艾德華也僅9分、5籃板，只能期待等到新球季開打前趕緊調整。