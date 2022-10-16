24歲馬來西亞籍蔡姓女大生命案，檢察官下午2時在板橋殯儀館解剖遺體，採集胃部、血液檢體進行化驗，釐清蔡女生前是否服用藥物等疑點，驗屍報告預計數日出爐，檢察官考量家屬身心俱疲，已開立死亡證明書，並囑託法醫研究所盡快出具報告，遺體發還家屬。

案發第一時間，員警進入屋內見蔡女仰躺在單人床上身上蓋著薄被，衣著完整，屋內冷氣開啟，蔡女穿著短袖，目視手臂並沒有瘀傷，也無掙扎打鬥痕跡，而30歲的陳男13日中午離開，傍晚因吞食大量藥物送醫，過程中告訴醫護人員「我掐死了女友」，整起案件因而曝光。

陳男服用大量成藥，經洗胃後救回一命，現已轉往普通病房，仍須醫師決定出院時間，檢察官諭令，陳出院後直送地檢署偵訊，現由警方戒護當中。

陳男聲稱蔡姓女大生曾有意圖輕生的念頭，他只是幫助蔡女完成，檢警對於他的說法仍存疑，已將陳嫌持有的2支手機、蔡女的3支手機以及1台平板電腦，由刑大科偵隊進行數位鑑識，將對話紀錄、內容還原，現已完成陳男的2支手機以及蔡女的2支手機，並交由士林警分局分析當中。