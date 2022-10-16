三重護山宮今(16)日邁入建廟50週年，新北市長侯友宜特別前往向參拜，祈佑市民安居樂業、合境平安，並致贈「佑我群黎」匾額，感謝護山宮長年投入慈善公益，傳遞信仰的善能量，並頒贈「佑我群黎」匾額誌慶，感謝廟方長期為地方奉獻，也祈禱保儀尊王護佑市民。

侯友宜表示，護山宮奉祀保儀尊王，又稱護國尊王，是當地重要的宗教信仰中心，廟方自建廟以來積極發揚神明博愛精神，推動公益慈善不落人後，至今已捐贈3輛復康巴士，更團結信眾及民間資源，推動老人共餐、發放獎學金等社會服務，照顧三重弱勢族群。

民政局說明，護山宮創建於民國61年，建廟以來積極推動社會服務事業，舉辦老人共餐、寒冬送暖冬令救濟愛心活動、發放獎學金激勵優秀學子、提供三重地區中低收入戶救助金及民生物資，辦理各項社會關懷，讓社區長輩、弱勢族群擁有溫馨的好去處。

護山宮主任委員邵德表示，為慶祝建廟50週年慶，今日將於三重區祈安遶境，賜福地方平安，全程並使用環保禮炮取代一般鞭炮，實踐綠色宗教慶典，歡迎沿途店家、家戶設香案祈福。