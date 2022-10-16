尼莎颱風與東北季風共伴效應導致北台灣大雨不斷，台北市災情頻傳，但市長柯文哲今天到中部輔選，被問到是否提早回台北坐鎮。柯文哲淡定表示，健全的政府是不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發處理。

柯文哲表示，陽明山土石流、陽金公路有阻斷，其實市府半夜就開始運作，今天早上6點30分已經打通，不過到8點的時候土石流又來，所以他們也是在處理，等雨勢比較停以後，比較能徹底處理。

柯文哲強調，其實一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行相關工作。