尼莎颱風外圍環流影響，強大雨彈炸裂宜蘭，明池山莊更因此出現疑似土石流的情況，黃色泥水淹滿整個停車場，讓不少民眾感到害怕、憂心。明池山莊說明，其實是疏洪道無法及時排出大量泥水才會淹水，並非發生土石沖破擋土牆。
明池山莊管理處顧問黃騰毅說明，淹水是因為雨下得太快太急淹出疏洪道，所以才會滿出來淹到平地，目前已經請2百多名遊客移到更安全的地方，目前因為落石坍方無法通行的路段也都在搶通中。
尼莎颱風外圍環流影響，強大雨彈炸裂宜蘭，明池山莊更因此出現疑似土石流的情況，黃色泥水淹滿整個停車場，讓不少民眾感到害怕、憂心。明池山莊說明，其實是疏洪道無法及時排出大量泥水才會淹水，並非發生土石沖破擋土牆。
明池山莊管理處顧問黃騰毅說明，淹水是因為雨下得太快太急淹出疏洪道，所以才會滿出來淹到平地，目前已經請2百多名遊客移到更安全的地方，目前因為落石坍方無法通行的路段也都在搶通中。
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