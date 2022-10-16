提前結束？國民黨14日在台中舉辦包含台中市長盧秀燕在內的「十全十美」造勢大會之後，媒體人張禹宣斷言，已經宣判民進黨台中市長候選人蔡其昌毫無懸念正式出局，也驗證了總統蔡英文會七度到台中輔選，為的根本不是蔡其昌，而是以總統身分與總統級政敵作為全台母雞的較量，根本沒人把蔡其昌當一回事，而他自己也不知不覺中，自以為攻擊盧秀燕卻只是在不斷的「墊高對手」，間接「放棄治療」。

張禹宣今(16日)在臉書發文指出，盧秀燕打破過去北部造勢的傳統，讓國民黨籍的十位候選人包括黨主席在內來到台中主場，這樣的安排卻不是刻意人為，而是基於候選人份量的磁吸效應，萬有引力中物體互相吸引，但往質量大者靠攏是必然，政治同樣如此。

除了各縣市首長、六都高度戰力的議員候選人在這場選舉，無不趨之若鶩的前往台中尋求與盧秀燕「同台」、甚至是前往競選總部，這些自發性的行為只有一個簡單的原因，盧秀燕有票、是領頭羊。反觀蔡其昌冷冷清清的選情，必須讓同黨同志前來「站台」，甚至作為小雞不斷索取中央關愛的眼神形成強烈對比，蔡其昌不斷臭酸盧秀燕很多人拜會請益的行為，就有如國小生比不過人時，不斷叫囂「作弊、犯規、不公平」的可悲行徑。

最關鍵的，蔡其昌甚至打從心底認為對手「高於自己一等」，不自覺說出「趕快去選總統」這種放棄治療的宣言，乍看是諷刺但實則是自貶，因為等同承認對手有資格選總統，自己非但沒資格還是個選市長都只有12.4%看好的可憐蟲，甚至還連陳時中一同拖下水，聲稱「只輔選會是不同光景」，不只是對自己、而是對整場2022選舉「放棄治療」。