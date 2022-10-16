港明高中60周年校慶下周登場，這周先舉辦系列暖身活動，紙風車劇團表演、社區書展暨師生聯合書展拉開序幕，許多畢業校友回娘家參加活動。

港明高中是台南市知名升學率高的學校，在台灣社會少子化壓力中，仍吸引不少學生轉籍入學，今年適逢校慶60周年，系列活動前一周即展開。

校方舉辦的社區書展與敦煌書局合作，推出優惠折扣，師生聯合美展由在校師生與5位校友共展出85件作品。15日晚間登場的紙風車劇團，是校慶暖身活動的重頭戲，整晚精彩演出，帶領現場觀眾投入劇場表演情境中。