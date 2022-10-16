「金曲歌王」曹格與妻子吳速玲結婚14年，育有一對子女，今年卻屢傳婚變，曹格還公開點名藍心湄「別帶我老婆出去認識男人」，逼得吳速玲登門向藍心湄道歉，6月再爆夫妻倆分居中。曹格近日接受訪問，承認與吳速玲冷戰中，兩人目前感情不太好，雖已努力挽回，仍沒抱太多信心，認「沒有把握會一輩子。」

根據《中國報》報導，曹格16日返馬來西亞參與《Crazy For LIVE》演唱會記者會，主動提起婚姻生活，透露與吳速玲目前冷戰中，演唱會當天兒子有足球比賽，所以僅有的「三位台灣家人」屆時都不會出席演唱會。

曹格表示和吳速玲都在努力挽回婚姻，詳細狀況不方便說太多，也認為不能只有他在講，吳速玲也要在場才公平。至於婚姻狀況，曹格鬆口認：「我現在沒有把握跟我太太會一輩子，但是我們肯定的是對小孩子非常疼愛！」

曹格坦言和吳速玲的關係非常不好，「我也很難過，所以自己需要空間。」他透露去年8、9月是人生最痛苦的時候，疫情期間痛失4位摯友和家人，導致憂鬱症、焦慮症復發。曹格也還原今年3月在內湖餐廳爆發衝突的事件，強調自己已戒酒，當天只喝養生雞湯，根本不足以醉倒，「沒有人問過我就新聞鋪天蓋地出來，我當下真的很難過和無奈。」

曹格笑說自己已放下，不怪罪對方，也承認自己脾氣不好，當下被激怒後有點衝動，「在憂鬱和焦慮症當中難免會失控」，但他不希望過分依賴藥物，並透露吃藥的副作用是意識模糊、發胖等，目前已停止用藥，承諾未來會努力讓內心變強大。

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