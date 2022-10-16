《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會讓台下聽眾是聽的如痴如醉，意猶未盡。（陳育賢攝）

二胡女神馮啟潔掀開序幕，帶來多首古典樂器融合流行樂的精彩演奏曲，馮啟潔還特別即興下台演奏並與志工互動，立即將現場氣氛炒熱。（陳育賢攝）

演唱會由主持人趙婷串起全場，其幽默風趣的主持，也讓台下笑聲不斷。（陳育賢攝）

卡尼特「KaNiT」樂團帶來已故歌友張雨生的「我的未來不是夢」、「大海」等經典名曲以及動感的「痴情玫瑰花」。（陳育賢攝）

羅吉鎮演唱民歌神曲「木棉道」。（陳育賢攝）

凃佩岑帶來月琴、民歌組曲「抓泥鰍、小茉莉、看我聽我」以及「飛揚的青春」。 （陳育賢攝）

翁鈺鈞帶來蘇芮搖滾名曲「酒矸通賣無」、陳淑華的「夢醒時分」以及台語歌后黃乙玲的「水潑落地難收回」。（陳育賢攝）

壓軸則是校園名歌手兼資深作詞作曲家葉佳修帶來踏著夕陽歸去、鄉間的小路等名曲。（陳育賢攝）

實力派歌手曾淑勤一登場就帶來著名的「魯冰花」，讓台下志工聽的是如痴如醉。（陳育賢攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁代表旺旺集團董事長蔡衍明，向所有志工表示敬佩與感謝之意。（陳育賢攝）

《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會讓台下聽眾是聽的如痴如醉，意猶未盡。（陳育賢攝）

由旺旺文教基金會、旺旺中時媒體集團等單位主辦的《讓孝順成為一種習慣》全台志工孝親公益演唱會，16日下午在新竹市文化局演藝廳盛大舉行，今天新竹雖有陣陣雨勢，但民眾不畏風雨，熱情參與，包括曾淑勤、葉佳修等多位歌手輪番獻唱，台下聽眾是聽的如痴如醉，意猶未盡。

2022旺旺孝親公益演唱會《讓孝順成為一種習慣》，今天下午2點在新竹市文化局演藝廳登場，邀請新竹市各行各業、各領域、機關勞苦功高的志工夥伴、家屬共同欣賞、聆聽由多位知名歌手帶來的美妙旋律與歌聲。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，非常高興在疫情快要紓緩的時刻，再次來到新竹市，他代表旺旺集團董事長蔡衍明向所有志工表示敬佩與感謝之意，旺旺文教基金會辦理公益演唱會已有多年，多年來秉持著董事長蔡衍明的指示推廣兩種理念，1是讓孝順成為一種習慣，2是讓奉獻成為一種榮耀。

周哲仁說，董事長蔡衍明認為，每個人在家裡要孝順父母、敬重長輩，出了家庭到了社會去就業，有空餘的時間應該從事志願服務，去服務社區，這樣每個人不管在家裡或在社會都會充滿愛，我們的社會就能夠安定和諧。

感謝志工夥伴對於地方長久以來所做的努力，有大家的努力，才有台灣社會的安定力量，同時也要感謝一直以來參與公益演唱會的藝人朋友，他們雖然因工作時間不固定，無法像在座志工朋友一樣，能夠在固定時間去服務，但只要藝人朋友有空閒，一定是非常願意投入公益活動的，在此也要感謝參與公益的藝人朋友。

而最精彩的公益演唱會在下午2時許就由二胡女神馮啟潔掀開序幕，帶來多首古典樂器融合流行樂的精彩演奏曲，馮啟潔還特別即興下台演奏並與志工互動，立即將現場氣氛炒熱。

演唱會則是由主持人趙婷串起全場，其幽默風趣的主持，也讓台下笑聲不斷。首先出場的是由台、日籍朋友共同組成的樂團卡尼特「KaNiT」帶來已故歌友張雨生的「我的未來不是夢」、「大海」等經典名曲以及動感的「痴情玫瑰花」。

搖滾樂團一出場，果然不同凡響，接連的搖滾樂更是讓聽眾情緒嗨翻天，全場志工手中拿著主辦單位贈送的螢光燈筆跟著節拍擺動，場面相當壯觀。

接著則是曾唱出多首經典情歌的實力派女聲歌后曾淑勤接連帶來著名的「魯冰花」、5、6年級生的神之情歌「情生意動」，以及海鷗飛處、假如我是真的、晴時多雲偶陣雨、風從哪裡來等組曲，讓台下不少志工早已感動到淚水奪眶。

緊接著還有羅吉鎮帶來民歌神曲「木棉道」、「散場電影」以及與凃佩岑合唱的「神話」。凃佩岑則帶來月琴、民歌組曲「抓泥鰍、小茉莉、看我聽我」以及「飛揚的青春」。

翁鈺鈞帶來蘇芮搖滾名曲「酒矸通賣無」、陳淑華的「夢醒時分」以及台語歌后黃乙玲的「水潑落地難收回」。壓軸則是校園名歌手兼資深作詞作曲家葉佳修帶來踏著夕陽歸去、鄉間的小路、再愛我一次、秋意上心頭，全場並在外婆的澎湖灣歌聲中，結束這場長達105分鐘的演唱會。

《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會是由旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視等共同主辦，新竹市文化基金會、新竹市擎天自強協會、五光十色創意行銷共同協辦。