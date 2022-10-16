尼莎颱風經過巴士海峽，16日位置最接近台灣，雲林縣沿海地區出現降雨，漁民們紛紛展開防雨防災工作，漁民表示最近進入東北季風期，風勢轉強日夜溫差大，大家開始注意溫度調控，此次颱風降雨後水質可能產生較大變化，因此必須作好魚塭水鹽度變化過大的預防工作，將可能的損失減至最少。

中央氣象局持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，並指出有繼續增強趨勢，可能轉為中颱，雲林沿海地區雖只有零星降雨，但漁民不敢掉以輕心，有些漁船提前返回漁港，有人搶收吊蚵、加強防風措施與水質管控、檢測排水系統避免魚塭滿溢魚蝦流失。

口湖鄉漁民表示，10月後東北季風轉強，尼莎颱風來襲風勢更加強勁，之前船筏曾因颱風帶來的強風而碰撞破損，因此大家都到港口用繩索進行船筏加固工作，並把船上的器材固定好，氣象局說16日晚上至17日風勢可能轉強，不可不慎。

台西鄉漁民說，大家都在外海處放養吊蚵，颱風來襲可能會造成蚵棚損害，因此會搶收部分已成熟的牡蠣先賣掉，也有人把外海吊蚵收回來內陸水道放養，等颱風過後再運回去，不過考量油料耗損成本，只會搶收近海吊蚵，不會太遠離海岸。

內陸魚塭養殖漁民說，魚塭防災工作主要是水質調控與避免潰堤，若下起豪大雨，大家便要注意水質的鹽度與酸鹼度，以免魚蝦因水質突然改變而生病甚至死亡。另外，豪大雨常會造成魚塭水滿溢與潰堤，必須準備好抽水機因應，超前部署才能將損失減至最少。