「動力火車」顏志琳（右）、尤秋興宣布將在明年重返台北小巨蛋開唱。（華研國際提供）

動力火車15日2度登上高雄巨蛋舉辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」圓滿落幕。在慶功宴上，動力火車驚喜宣布2023年將重返台北小巨蛋開唱，誇下海口：「有機會的話希望可以開不只一場，才能讓所有人都能買到門票。」隨後又幽默表示，「不過我們很會胡說八道，要開幾場還是得評估我們的體力和聲音狀況」。

尤秋興在雄蛋演唱會尾聲，把可愛姪女抱上台互動，事後也自虧說，姪女年紀還太小，每次都直喊他是「火車舅舅」，模樣逗趣。53歲尤秋興與圈外老婆結婚3年多，感情甜蜜，被問及生子進度，他坦言，當然很想生小孩，「我非常喜歡小孩，家裏也有很多姪女姪子，可是如果生不了就生不了，我也可以把大家的小孩當成我的小孩。」

動力火車出道25年，曾歷經事業低潮，如今人氣再度翻紅，吸引更多年輕族群粉絲，顏志琳說，現在每次推出新歌都受到歌迷喜愛，真的很開心，尤秋興則直言，從出道一路走來不容易，「很感動、開心，像是吃到糖果，好幸福、好甘甜。」

當晚演出結束後，兩人略顯疲態，顏志琳更招認被抓包在台上偷打呵欠，笑說：「身體很累，心卻很滿足。」並憶起剛出道唱巡迴時，發生過僅唱到第5首歌就逐漸失聲意外，尤說：「那時沒什麼經驗，唱得太用力，忽然發現幾乎沒辦法繼續唱下一首歌了，很緊張，不知道接下來該怎麼辦。」2人當下逐漸調整演唱的力道，才順利慢慢恢復嗓音。