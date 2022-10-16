新店溪溪水暴漲，已淹沒大半部河堤停車場。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

黑車就這樣泡在黃褐色泥水中。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

尼莎颱風帶來超大雨勢，新北市新店溪暴漲淹沒永和岸邊堤外停車區，相關單位出動不少拖吊車救援，不過仍有不少車輛受困停車場中。有民眾分享，有一輛黑色轎車的車主甚至完全不移車，整輛車就這樣泡在混濁泥水中，讓不少網友直呼可能是車主想要趁機換新車，才會就這樣放著不管讓車子「泡湯」，否則未來修車所費不貲。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享淹水畫面，只見混濁的新店溪水完全淹沒岸邊堤外停車區，數台黃色拖吊車立即出動等候救援，不過在汪洋一片的河水中，一台黑車就這樣大喇喇泡在水中。

對此，許多網友紛紛回應，「可能這樣才有理由換新車吧」、「一直找不到要跟老婆說要換車的理由，這就是難得的機會！」、「汪洋中的一條破船」、「阿彌陀佛，修車廠有錢賺了」、「昨天有發水庫要放水的警告，應該是想換車所以不走」、「恭喜車主要買新車了」、「其實那是一艘潛水艇」、「有錢就是這麼豪邁」。