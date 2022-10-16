年底台北市長選戰，進入倒數。共12人登記參選，但仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現3強競逐局面。前民進黨立委郭正亮預估，第一名最多拿到43%的選票，第二名則領先第三名5%左右，其他9位參選人合拿2%的選票。

郭正亮日前在中天新聞《綠也掀桌》節目中分析表示，陳時中一開始就沒有把聲勢拉起來，黃珊珊則是一直沒有被打死，本來大家以為黃珊珊衝不到20趴，可是黃珊珊卻是愈打愈雄厚，但也有她的頂點。郭正亮認為，今年的台北市長選舉，很可能勝選者最多只有前總統陳水扁1994年所拿到的43%，要超過43%很不容易。另外兩人恐怕只有30趴左右。

郭正亮認為，台北市長選戰不會發生棄保的情形，他看到一篇文章提到，如果被棄保，陳時中不容易當選，黃珊珊兩邊都會得到好處，不管棄陳或棄蔣，黃珊珊都得到好處。他認為，理論上當然是如此，因為黃珊珊站在中間，但是這一次選戰不會有棄保，因為看來他們3人都有機會勝選。3人為了對支持者有所交代，就會叫大家拚到底。

至於12位參選人的得票率。郭正亮預估，第一名約43%，第二名則領先第三名5趴左右，其他9位參選人加起來搞不好有2%。