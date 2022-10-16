資深女星楊繡惠為人海派熱情，日前她踢爆台一線歌手阿文到處借錢，甚至借粉絲的錢來花，楊繡惠氣到在臉書上開罵「怎麼可以這麼噁心，做的跟說的不一樣」，阿文的老闆白冰冰則跳出來發聲，心疼表示阿文是經濟狀況不好，有跟幾位熟識的人借貸，事隔多日阿文解釋借錢始末，並否認有詐騙粉絲的行為。

根據《ETtoday星光雲》報導，阿文表示：「開口借錢也逼不得已，但對於多數人來說，總也是不想公開的讓很多人知道自己過得不好，只是我開口的對象，也都不方便，所以就也沒有借貸關係。演變成詐騙」強調是媒體拼湊揣測，「但是沒有借貸，哪來的詐騙？」而一開始會對楊繡惠否認跟別人提出借錢，是怕她擔心才說沒有。

身為阿文老闆的白冰冰，日前則發文為阿文說話，無奈吐心聲：「自己的孩子被欺負了，我卻什麼力道也使不上，只能暗自感傷⋯也感嘆，科技昌明的今天，網路的盛行，要讓一個人死或活，就在網路世界裡。」7年前台一線的阿文成為她的子弟兵，白冰冰說在平日教導做人、處事、演藝，都以嚴格著稱，從不手軟。

強調阿文是財務狀況不好，才開口跟幾個熟人借貸，面對網上的攻擊言論，白冰冰心疼喊：「當然也捨不得自己的子弟兵被網絡霸凌，他們倘若有錯，應直接報警，訴諸法律處理，或告知我來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審，就算法官也需要確切的證據，可是一進入網路世界，就百口莫辯，我個人覺得不公平！要殺要剮也應該呈堂證供吧！」呼籲外界能留一條生路，就算幫不了也切勿霸凌。