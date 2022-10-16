嘉義市長黃敏惠爭取連任，婦女後援會代表張麗卿揮旗誓軍。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，偕黨籍議員候選人齊喊「凍蒜」，聲勢昂揚。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，婦女後援會成軍，氣勢高昂。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，高呼：集中選票要求中央公平對待嘉義市。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，今天授旗11個婦女團體成立婦女後援會，「凍蒜」聲響亮，黃敏惠傾吐飽嘗中央弱化嘉義市的辛酸，炮轟中央不重視嘉義文創園區、嘉創中心，強烈要求中央兌現鐵路高架化全額負擔、建造輕軌的兩大承諾。

黃敏惠表示，平平是嘉義人，中央獨厚嘉義縣開發產業園區，卻不重視嘉義文化創意園區、嘉創中心、嘉義舊監宿舍群的活化利用，還有人「說三道四」，嘉義市殯葬園區是鄰近縣市都用得到，開闢聯外道路優化交通，嘉義縣由中央補助，嘉義市卻要配合款7500萬元，非常不公平。

黃敏惠還說，嘉義市鐵路高架化中央承諾全額負擔，如今卻要地方負擔38億多，且再追加近10億，變成48億元，今年已付出約11億，沉重的財務負擔將是潛在負債，還有，連結高鐵站的「輕軌」也沒建造，嘉義市是第一期高鐵建設中唯一沒有聯外軌道的縣市，市民要「團結用選票告訴中央要公平對待嘉義市」。

黃敏惠婦女後援會有婦女會後援會、婦工後援會、青溪婦女協會後援會、新知婦女聯誼會後援會、女事業家後援會、新移民女性關懷協會後援會、傳統文化與技藝協會後援會、工商婦女後援會、中區媽媽聯誼會後援會、西區媽媽聯誼會後援會、洪麗雲老師舞蹈團後援會等團體及幹部參加，由黃敏惠授旗給代表張麗卿。

黃敏惠推薦尋求連任的黨籍市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、陳家平、張敏琪，以及黨籍市議員候選人梁樹綸、郭定緯、林雪峰、蘇慶良、張閔舜等10人，全場高喊「凍蒜」、「嘉義市全壘打」。

國民黨組織發展委員會主委許宇甄、組發會婦女部主任林麗蟬也站台支持，祝黃敏惠高票連任，競選總部顧問團總團長江義雄、後援會總會長黃國芳、黃國嘉黨部主委國恕強出席見證。