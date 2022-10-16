大雨炸不停！台北內湖康樂隧道口驚傳土石崩塌 雙向無法通行 18:072022/10/16 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市內湖區康樂隧道口，因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北內湖康樂隧道口土石崩塌 雙向無法通行 訂閱影音： 中時新聞網 尼莎颱風暴雨狂炸北台灣，台北市政府16日獲報，台北市內湖區康樂隧道口，因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行，經查目前無人車受困，呼籲欲行經該處民眾請提早繞道行駛。 內湖家樂福無預警停電 台電：停電原因待查 沈慧虹再提交通政見 叫戰內湖人高虹安聊交通 北市參選人看板擋坡道 非法定騎樓無法管 #尼莎颱風 #內湖 #隧道口 #土石崩塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼莎暴雨轟宜蘭慘況照曝光 路面消失2車泡水 8人一度受困 11:522022/10/16 社會 大陸外交部：脫鉤斷鏈也無法阻擋中國的發展 17:262022/10/11 兩岸 核武威脅不斷 尹錫悅：北韓無法得到任何東西 11:402022/10/11 國際 當機事件補償 國泰世華祭三方案 04:102022/10/12 金融．稅務 影》陳時中首場路口拜票 內湖居民不忍抗議了 09:172022/10/12 政治 SpaceX致美國防部 無法再提供烏克蘭免費星鏈網路 08:332022/10/14 國際 土石流警戒擴大！北市士林、基隆新北15處黃色警戒 13:512022/10/16 生活 38死囚聲請釋憲無法槍決！大法官開說明會公開直播 17:522022/10/14 社會 李遠哲痛批民進黨腐敗「無法再和蔡英文溝通」 網暴動驚喊一句 11:122022/10/13 政治 吳克群《披荊斬棘》崩潰痛哭 親揭無法實現的約定 08:592022/10/14 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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