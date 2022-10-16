台北內湖康樂隧道口土石崩塌 雙向無法通行

尼莎颱風暴雨狂炸北台灣，台北市政府16日獲報，台北市內湖區康樂隧道口，因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行，經查目前無人車受困，呼籲欲行經該處民眾請提早繞道行駛。