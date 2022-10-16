今年第20號颱風尼莎（國際命名 NESAT）目前位於鵝鑾鼻南南西方約300公里海面，中央氣象局表示，雖然颱風逐漸遠離，但北部和東半部仍要留意大雨和豪雨現象，若颱風路徑不變，氣象局最快將於今晚8時30分解除海警。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎的颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方約300公里海面，以每小時16公里速度向西轉西南西進行，目前雖然只是發布海上颱風警報，但隨著未來東北季風增強，颱風強度上有稍增強，風雨對陸地影響相當顯著。

根據氣象局統計，自15日0時至今(16)日傍晚17時出現較大累積雨量如下：宜蘭縣樂水分校972.5毫米、台北市擎天崗891.0毫米、桃園市嘎拉賀551.5毫米、新北市水利署火燒寮510.0毫米、基隆市五堵496.0毫米，新竹縣西丘斯山476.5毫米，台中市南湖圈谷392.0毫米、花蓮縣赤柯山306.5毫米。

徐仲毅指出，颱風在過去3小時強度上變化不大，不過降雨仍以迎風面北部東半部，新竹以北到花蓮尤其最明顯，目前西半部雨帶往北移動，若颱風路徑與強度不變，氣象局最快將於今晚8時30分解除海警。

明天隨著颱風西移，但顯著降水還是在桃園以北和宜蘭地區，仍有局部大雨和豪雨機率，周二後水氣明顯減少，降雨轉為緩和。

徐仲毅表示，明天起東北季風增強，各地氣溫有明顯下降，到周三清晨北台灣低溫約18-19度，其他地區約20-21度，日夜溫差大，而東北季風減弱要到周四。