JKF女郎網紅陳香菱擁有H罩杯和神似李毓芬的明星臉，被封為「H版李毓芬」、「暗黑李毓芬」。近日她為慶生找來一群姊妹淘，並將影片PO上網，其中一幕「被6人掐胸」的畫面，讓網友看得鼻血狂流。

陳香菱13日在IG分享20秒的慶生影片，寫道：「管他幾歲，生日萬歲」，畫面中，她戴著皇冠、身穿白色平口小洋裝，大方露出深邃事業線和北半球，坐在充滿慶生氣球的包廂內，與10多個女性友人同歡；接著她們將移駕到頂樓，除了拍美美的照片，還圍著壽星輪流抓胸，陳香菱非但不以為意，還大方地讓6個女性好友「伸狼爪」，畫面相當火辣。

網友看了紛紛直呼：「太香了！只是這樣，群毆猛捏，我就問這樣合理嗎？！」、「好奇女生狂摸女生奶的感覺到底是什麼」、「此時的我是羨慕又忌妒......當然是在說香菱生日囉」、「我也好想戳」、「酒池肉林」。

作風大膽的陳香菱，上週參與太空港音樂節，外套裡僅穿黑色比基尼，更勁爆的是，她隨著現場的音樂熱舞，不停地晃動H級長輩，網友好奇地問：「要怎麼樣比基尼才不會跑掉，我每次晃動都會跑掉」，陳香菱公布秘訣：「貼膠帶」；另一名網友則留言表示，站在女神旁邊但不敢要求合照，對此陳香菱回應：「看看以後有沒有緣分。」