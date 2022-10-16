中共二十大16日舉行，習近平說「統一台灣一定會實現」且絕不承諾放棄使用武力。柯文哲今天表示，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，國家存在不能只依賴其他國家，還要自立自強才可以。

柯文哲說，自己還是那句話，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，武統本來就是台灣要面對的可能的威脅，所以整個國防還是要準備好。

柯文哲強調，抗中保台不能只有口號，因為他實際上指揮過這幾年的萬安演習，非常清楚整個台灣對戰爭是沒有好好準備的，一個國家的存在不能只依賴其他國家的善意，還是要自立自強才可以。