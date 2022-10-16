侯友宜今天下午到竹蓮寺以行動力挺林耕仁，並與新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿等合體、國民黨黨團議員也全數出席，展現藍軍大團結。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨最強母雞侯友宜合體林耕仁！新北市長侯友宜16日下午前來新竹地方信仰中心竹蓮寺參拜，為新竹市民祈福也以行動力挺藍軍唯一候選人林耕仁，由於黨內有其它縣市長候選人與它黨候選人合體，侯友宜對此也特別說，林耕仁是一步一腳印的人，因此特別來跟他加油打氣。

侯友宜今天下午到竹蓮寺參拜，繼日前幫林耕仁錄製加油懇託短片之後，這次更以行動力挺林耕仁，並與林耕仁、新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿等合體、國民黨黨團議員也全數出席，展現藍軍大團結。

侯友宜表示，林耕仁擔任民代超過20年，有多年的市政推動與地方服務經驗，林耕仁和他一樣基層出身，兩個人都很像，一路走來心中只有1件事，就是一步一腳印為市民做事情，他也說「會做事的人，聲量不用大」，肯定林耕仁提出弱勢照顧、公托、托老、東門市場重生等政策，拜託市民支持有能力的林耕仁持續為新竹打拚。

侯友宜表示，林耕仁是做工的人、從基層出身，和菜市場出身的他一樣來自基層，後來創立公司，做到為台積電等科技業做無塵室的清潔維管，之後連任6屆議員，一路上腳踏實地，這樣一步一腳印的態度，讓侯表示「一定要以奉獻土地的精神，與林耕仁站在一起」。

侯友宜說，選舉是要看政見，林耕仁提出的政見「打動他的心」，如東門市場改建重生，公共托育、身心障礙者通用設計，「沒有遺忘任何人」，讓環境更加友善、讓城市永續發展，照顧到老中青幼全體市民，這和他在新北推動的證件如出一轍。

林耕仁不只是深耕新竹，還有寬厚仁愛之心，這次參選市長也是當仁不讓、全力以赴，來照顧市民大小事，林耕仁是默默做事的人，做事的人聲音不用大，大家要支持這樣人來好好做事。

侯友宜話鋒一轉也指出，政治不該是你一言我一語，讓聲量高，其實做事的人不在乎聲量，應該關注過去做事的態度，未來要以一樣的態度來努力去做，也勉勵林耕仁要「堅定信心、一本初衷，外頭別人如何說不必理會」，他和林耕仁都一樣，要在有限的人生中，努力為民眾解決問題。

侯強調，今天會來挺林耕仁，就是他能體會基層民眾的需求，做工的人知道做工的人的甘苦，讓有能力的人都能有機會來奉獻，他並佩服議長許修睿力挺到底的精神，未來新竹市國民黨議員也要全部當選、讓府會和諧，希望議員、議長並肩作戰，讓林耕仁政見未來可以落實。

此外，現場媒體也提問候，指中共二十大習近平稱決不放棄武力犯台，侯友宜有無意願簽屬不投降同意書？對此，侯友宜回應，兩岸一定要在平等的尊嚴底下，大家對等交流。