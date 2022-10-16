受豪大雨影響，台北市多處出現積水情形，對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16）日就在臉書上提醒「請市民朋友外出避開山區和水域，一切以安全為上」，而國民黨台北市港湖區議員游淑慧也猛酸現任台北市長柯文哲，南港出現多處淹水，還南下輔選，直言「台北提前進入無市長狀態」，引發討論。

蔣萬安今日在臉書上表示，今天台北雨勢驚人，好幾個地方傳出大雨成災，中央氣象局已經發布海上颱風警報以及豪雨特報；陽明山、竹子湖附近發生了道路坍方跟土石流，「請各位外出避開山區和水域，一切以安全為上」，蔣萬安更提醒「下雨會導致外送跟計程車需求上升，請外送員夥伴跟運匠大哥注意雨勢，以安全為第一優先考量；也請市民朋友多給他們溫暖鼓勵。希望趕快雨過天晴，萬民均安」。

而游淑慧也在臉書上強調，剛剛市府發布「基隆河水位迅速上漲，水利處已即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉作業，請停留車輛人員儘速離開河川區域。」南港也出現多處淹水，但台北市卻只剩下一個副市長；她也大酸，原來台北市只需要一個副市長和公務員。那過去一市三副不就都是浪費錢。

另外，台北市研究院路南深橋閘門自即刻起封閉影響公車通行，公車也有改道情形，公共運輸處籲請民眾屆時多加留意大台北公車網站查詢公車改道訊息。