能夠披上國家隊戰袍為國出征，是運動員一生當中的志願。16日英超進行第10輪的比賽，「白百合」熱刺主場碰上「太妃糖」艾弗頓，下半場靠著肯恩(Harry Kane)及霍伊別爾(Pierre-Emile Hojbjerg)進球，幫助熱刺以2比0捍衛自家主場，不過賽中熱刺巴西籍前鋒理查利森(Richarlison)遭逢嚴重傷勢提前退場，賽後拄著拐杖受訪的他，談到很可能無緣即將到來的世界盃，理查利森也難過落下男兒淚。

面對待了4個賽季的老東家艾弗頓，理查利森本場以先發右邊鋒上陣，不過熱刺本場2顆進球都跟他沒關係，理查利森甚至在比賽第52分鐘時左小腿出現傷勢，下場時是一拐一拐地離開球場。

賽後理查利森拄著拐杖現身接受採訪，他眼眶含著淚水談及可能沒辦法在1個月後趕上個人生涯首次世界盃，「(能否參與世界盃)這有點難以開口，因為我的夢想快要實現了，我在艾佛頓效力時曾有過類似傷勢，當時休養了2個月，我希望這次可以盡快痊癒。」

the still alone of an emotionally exhausted richarlison ended me. but his voice. jesus. please don’t let it be serious. please let him recover to full strength soon.. 🥺 pic.twitter.com/rCXwkiGUcf — coco ^ㅈ^ coys (@constancecoys) October 15, 2022

雖然傷勢情況不明朗，但理查利森仍對入選國家隊抱有期待，「我會康復的，雖然現在走路還是會痛，不過讓我們拭目以待吧，或許能去卡達(世界盃舉辦地)呢。離我完成目標就只剩1個月的時間了，我們一直在為世界盃做準備，盡量避免出現傷勢，只可惜我的小腿還是受傷了，現在只能每天接受治療，盡快恢復健康。」