誰抄誰？無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨(15日)發表新書《城市・程式》，稱防疫計程車、車來速都是自創的防疫創新作為，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中今(16日)質疑，強調這樣的講法是剽竊，防疫旅館一開始的構想及規劃是由衛福部長石崇良提出。對此，不但黃珊珊競辦回嗆陳時中「先罵後挺再收割」，藥師林士峰也反問，為何當年台北市首推防疫旅館概念時，「有台灣價值」的電視台要重砲抨擊？

針對陳時中的「剽竊」說，黃珊珊今(16日)上午回應「查一查資料都知道」。黃珊珊辦公室也指出，因應中央居家檢疫政策毫無配套，造成許多外籍旅客、返國民眾變成人球，北市府2020年2月21日部署首家防疫旅館，2月27日再新增第2家。2月25日民眾黨立委張其祿也在立院倡議，希望中央政府可以徵用旅館，協助疫情控制，降低疫情對旅宿業者造成的衝擊。

「敬告陳時中，說謊抹黑大可不必！」黃珊珊辦公室表示，當時民進黨民代、側翼及綠色媒體，為個人及政黨政治利益，不惜攻擊北市府及張其祿，將防疫旅館視為「防疫破口」，製造民眾恐慌。為安定民心，北市府率先中央在3月6日公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，成為全台灣第1本防疫旅館標準作業程序指引，而中央的指引直到30日才公布。請陳時中不要大搞認知作戰，忘了當年民進黨對於防疫旅館政策上的各種抹黑攻擊。

藥師林士峰也在臉書發文酸：民進黨的價值觀實在混亂，繼蔡英文主席大聲急呼挺抄襲仔林智堅之後。想不到，代表民進黨參選首都市長的陳時中，「抄作業的罵寫作業的啊⋯⋯」如果黃珊珊剽竊，為何當年台北市首推防疫旅館概念的時候，有台灣價值的電視台要重砲抨擊？

有網友留言表示「最值得提的就是(立委)何志偉」，並貼出何當初到處上節目轟防疫旅館，後來卻說成是他的建議。還有網友說「台北市一直被政府模仿啊」、「中央防疫什麼都抄阿伯(柯文哲)的，然後抄完再把他罵個半死。民進黨執政就是這麼easy」、「塔綠的抄＝原創」。