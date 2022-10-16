尼莎颱風外圍環流襲擊，超大雨勢狂炸，各地陸續傳出災情，有民眾拍下台北市信義區吳興街附近滾滾泥水不斷流下，還有幾戶住宅被水灌了進去，原本的道路已被黃褐色的泥水覆蓋，民眾趁雨勢較緩之際，趕緊將排水溝上的殘枝樹葉掃除，讓泥水順利排入排水溝內，以免造成淹水。

一名女子在臉書社團「信義區三兩事」發文，並上傳多部影片，拍攝地點位於台北市信義區吳興街，從影片中可見黃褐色的滾滾泥水不斷流下，有民眾也趁雨勢較緩的時候，趕緊拿掃把清除排水溝上的殘枝樹葉，好讓泥水能順利流入，以免造成淹水情形；另外還有民眾拍下住宅旁有如小溪般的泥水流下，停在一旁的車輛也被泥水衝擊；對此原PO也在貼文寫下「吳興街底山上水灌入民宅，請大家嚴防豪雨」。

影片一出，網友紛紛留言表示「要命耶！大家一切小心」、「明天預估大雨持續，多加預防和準備」、「剛雨勢稍歇時經過也看到居民都出來整理」、「哇，大家要提防一下」、「願平安」、「平安最重要，該撤要撤」。