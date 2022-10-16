台中市長選戰藍綠對決。現任市長國民黨盧秀燕穩扎穩打，民進黨蔡其昌則全力拉近差距。入口網站「Yahoo奇摩」7日起針對「你看好誰當選台中市長？」進行網路民調，截至16日約5.8萬名網友參與投票。最終結果，盧秀燕以59.6％遙遙領先蔡其昌的12.3％。

《Yahoo奇摩》7日起針對「你看好誰能當選台中市長？」進行網路民調，截至16日結束投票，約5.86萬名網友參與投票。盧秀燕以59.6％大幅領先蔡其昌的12.3％、無黨籍陳美妃5.9%。還有22.2%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你對現任台中市長盧秀燕的滿意度如何？」30.1%的網友表示非常滿意、 28.2%表示還算滿意；10.2%表示不太滿意、6.9%非常不滿意；有24.6%的網友則表示不知道／沒意見

該民調也針對「你認為未來台中市最需要加強發展的方向為何？ （複選三項）」前3名分別為︰41.5%網友認為警政治安最需要加強、31.4%網友認為交通建設、21.0%認為經濟發展，其他依序為︰環境保護20.5%、教育品質11.7%、公共衛生9.9%、居住正義9.9%、長照資源8.9%、婦幼保障6.4%、文化建設5.5%、市容環境5.2%、多元文化3.1%；其他1.7%、還有19.2%表示不知道／沒意見。