台中市長盧秀燕16日回北區「鄉親來燕會」拚連任，會場擠進500位鄉親熱情迎接。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，市長要繼續出自北區，就要現場鄉親支持，每1位都是她的代表。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕積極爭取連任，16日下午回到北區維他露基金會舉辦「鄉親來燕會」，近500位鄉親擠進會場熱情迎接，還有年長的長輩也跟著年輕人喊著「媽媽市長」，相當有趣；盧秀燕表示，市長要繼續出自北區，就要現場鄉親支持，每1位都是她的代表。

盧秀燕到場後，沿途與熟悉的鄉親打招呼，盧秀燕競選總幹事兼市議員陳政顯、市議員陳文政、前台中市議長林仁德、陳有江等北區重要人士都到場支持；盧秀燕與鄉親細數過去擔任立委到擔任市長為北區建設的成果，如恢復老人健保、增加公托公幼及建設北區國民運動中心，並在館內打造國際級游泳場地等。

盧秀燕也說，過去北區有台中市肉品市場，造成北區很大的汙染，不但載運、屠宰豬隻都會產生噪音，吵的鄉親睡不著，還會排放汙、廢水進水溝與河川，傳出惡臭，因此她發揮魄力，堅持推動「就地改建」，將屠宰場變公園，第1期的「豬事圓滿」公園將要於10月31日早上正式完工啟用，邀請北區鄉親一起參與見證。

盧秀燕在台上攜手台中市議員陳政顯與陳文政，向在場鄉親誠懇請託，過去她為北區打拚的建設是她爭取連任的最佳政績證明；市長要繼續出自北區，就要現場鄉親支持，每1位都是她的代表，請北區鄉親幫忙拉票。

同樣爭取連任的陳政顯表示，盧秀燕認真執政，不但貫通大智路帶動台中火車站發展，台中綠美圖及國際會展中心也接連開工與上樑，拚建設是扎實證明；民進黨惡意批評媽媽市長，真是讓人不能忍，籲鄉親要站出來相挺，不能讓媽媽市長盧秀燕孤單。

力拚連任的陳文政也說，林佳龍市府留下很多爛攤子，這4年盧秀燕認真打拚，讓市政步上軌道還愈做愈好，疫情嚴峻時台中市的疫苗快打站、防疫前進指揮所都是全國首創，呼籲鄉親共同支持來打敗對手惡意抹黑；更表示，我們都記得4年前民進黨的候選人說要跟台中市民站在一起，現在已經在選新北市長。