活動與浪LIVE直播合作，邀請「樂天女孩Rakuten Girls」擔任一日代言。（翻攝照片）

台北市政府警察局少年警察隊與國際扶輪3522地區、內政部警政署刑事警察局，16日在國立台灣科技大學共同辦理「青少年街舞反毒識詐園遊會」，邀請國、高中學生同台競技 ，鼓勵青少年利用課餘時間，邀集同儕共同編排舞蹈參賽，將創意、精力投注於舞蹈創作，亦藉此讓青少年學子更深入瞭解當前毒品、詐欺危害，實質達到犯罪預防之效益。

活動與浪LIVE直播合作，邀請「樂天女孩Rakuten Girls」擔任一日代言，用年輕健康形象為反毒識詐發聲，透過活力舞蹈及反毒有獎徵答，將現場氣氛帶到最高潮。此外台北市政府警察局、教育局、衛生局、消防局及民間公益團體，也與民眾進行闖關互動遊戲，並藉由仿真毒品模型、反詐「深水炸彈」遊戲、簡易防身術教學、地震體驗車等，全方位建構青少年安全觀念。

少年警察隊隊長郭建成表示，現今青少年成長過程潛藏不少誘惑與危機，除了以美麗糖衣偽裝的新興毒品外，當前詐欺手法亦不斷進化，如近期海外求職詐騙，利用「高薪、輕鬆、親友邀約」來降低民眾警覺心，更有犯罪集團採取協助辦理護照、偽造小黃卡及專人載送至機場搭機出境的「豬仔一條龍」犯罪模式。

少年警察隊除響應「打詐台北隊」並落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，採取分齡分眾方式，針對青少年生活習慣、日常喜好、關心議題及被害風險，辦理一系列犯罪預防宣導活動，鼓勵青少年從事正向休閒活動，更強化參賽團隊及現場觀眾「識毒」、「識詐」知能，除讓「年輕不要留白」外，更別留下傷痛與遺憾。

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