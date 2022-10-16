欲爭取5連任的唐玉琴與從市民代表轉戰的方華雄，因票源重疊問題在公開場合爆發言語衝突。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第一選區（屏東市）25人搶12席，藍綠還各提6人參戰，選戰超激烈，16日甚至傳出藍營起內鬨，欲爭取5連任的唐玉琴與從市民代表轉戰的方華雄，因票源重疊問題在公開場合爆發言語衝突，事後，唐稱，「方要去開拓票源」，方則稱是小誤會。

據悉，唐玉琴、方華雄16日一同出席一場活動，唐看見方時，特地提醒對方要約束團隊志工，因為方的志工在拉票時，都會說「唐有婦女保障名額、已經當選了」，唐認為這樣的拉票說法會影響到她的選情，不料2人一言不合，當場爆發言語衝突。

「這樣會害死我！」唐玉琴說，方華雄應該是要去開拓票源，而不是縱容團隊志工說她會當選，這非常不合理。

對此，方華雄緩解道，這是小誤會，承諾會約束支持者，並強調「我們要團結對外」，同黨不要互相攻擊。

地方政壇人士指出，唐、方都是出身屏東市南區，從票源重疊度來看，會發生這種口角衝突不是很意外，加上國民黨此次派出6人參選又新人輩出，每個候選人都神經緊繃，但還是盡量避免發生負面事件，畢竟對選情沒幫助。