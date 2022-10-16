新北市汐止區伯爵山莊旁山坡土石流下，多名住戶已先被撤離至附近飯店。（翻攝自汐止聯盟）

尼莎颱風因東北季風共伴效應，造成北台灣多處積淹水、土石流及道路坍方，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷下午3時48分發生土石流，滾滾黃泥土石從邊坡崩落，另有康寧街815巷內1樓陽台鐵窗遭土石流落石砸毀，所幸無人員受困及傷亡。

轄區汐止警方派員到場拉設封鎖線，管制現場，並協助汐止區公所撤離伯爵街6巷13號1、3、4樓共11人至社區活動中心。中央災害應變中心已指派內政部消防署副署長簡萬瑤率員前往現場，協助後續災情聯繫及因應作為。